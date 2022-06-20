Бесплатный показ фильма «Аркаим. Колесница времени» пройдет 23 июля в «Москино»

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, Снежная улица, 18 Карта всех событий

В сети кинотеатров «Москино» 23 июля состоится бесплатный показ фильма «Аркаим. Колесница времени». Об этом в понедельник, 20 июня, сообщили в пресс-службе Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.

Отмечается, что показы пройдут в рамках программы «Отпуск с Москино». Она посвящена достопримечательностям регионов Российской Федерации.

Так, посмотреть фильм можно в кинотеатрах «Сатурн», «Тула», «Полет», Молодежный» и «Спутник». Старт показа намечен на 10:00. Подробное расписание можно узнать на сайте сети «Москино».

14 июня стало известно, что показ ретроспективы в честь 125-летия со дня рождения сценариста Германа Манкевича состоится в кинотеатре «Полет» сети «Москино» с 18 июня по 2 июля. Он известен своим сотрудничеством с Орсоном Уэллсом в работе над сценарием фильма «Гражданин Кейн», за который они оба получили «Оскара».

16 июня заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что столичные учреждения культуры подготовили тематические программы, приуроченные к первой Московской неделе моды. Так, сеть кинотеатров «Москино» подготовила программу показов, где жители столицы узнают о жизни дизайнеров и кутюрье.