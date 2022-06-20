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Движение на Новоспасском мосту ограничат с 24 июня по 23 августа

Александр Афонин
Город
Движение на Новоспасском мосту ограничат с 24 июня по 23 августа
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Новоспасский мост Карта всех событий

Движение транспорта на Новоспасском мосту ограничат с 24 июня по 23 августа в связи с проведением строительных работ. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— На Новоспасском мосту будет ограничено движение с 24 июня. Там будут проводиться строительные работы, — говорится в сообщении.

Отмечается, что движение будет ограничено поэтапно. На участке Новоспасского моста в сторону области от дома 1/2 по Дербеневской набережной до дома 13, строение 2, в Саринском проезде ограничение продлится с 24 июня по 9 июля и с 24 июля по 8 августа. Движение будет заблокировано круглосуточно.

Движение на Новоспасском мосту ограничат с 24 июня по 23 августа Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Кроме того, ограничение проезда ожидается на участке Новоспасского моста в сторону центра от дома 13, строение 2, в Саринском проезде до дома 1/2 по Дербеневской набережной. Здесь движение будет заблокировано с 9 июля по 24 июля и с 8 августа по 23 августа круглосуточно, передает дептранс.

До этого сообщалось, что схема движения транспорта изменится в районе Новопеределкинской улицы на западе Москвы с 20 июня 2022 года до 28 февраля 2023 года. Причиной стало строительство инженерных сетей.

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