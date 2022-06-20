Андрей Бочкарев: Начался монтаж мозаичных панно в виде рыб на станции БКЛ «Нагатинский Затон»

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

На станции «Нагатинский Затон» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро начали монтировать мозаичные панно в виде рыб. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, главным элементом станции станут 12 панно с изображением рыб, которые водятся в столице. Среди них будут, например, щука и налим.

На каждой путевой стене станции рабочие разместят по шесть панно. Так, на одной из стен уже появились изображения карася, бычка и ротана.

Самым большим является панно «Карась» — 6,5 метра на 3,6 метра.

Генеральный директор компании «Мосинжпроект» Юрий Кравцов в свою очередь рассказал, что все панно сделаны из натуральных камней и смальты. До станции художественные элементы доставляют в разобранном виде.

До этого Андрей Бочкарев рассказал о ходе монтажных работ на станции «Каширская» БКЛ метро. На данный момент специалисты проводят работы, связанные с монтажом отреставрированных исторических панно на тему «Жизнь страны».