«Извинялся и плакал»: свидетель ДТП на Боровском шоссе рассказал о произошедшем

Фото: Госавтоинспекция Москвы

Россия, Москва, Боровское шоссе, 2к5 Карта всех событий

Свидетелем аварии на Боровском шоссе стал работник АЗС, который поделился подробностями произошедшего.

Вероятно, таксист просто отвлекся и не обратил внимания на переходящих дорогу людей, цитирует мужчину РЕН ТВ.

По его словам, сразу после столкновения водитель выбежал из машины, махал руками, извинялся и плакал.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Известия

Авария, о которой идет речь, произошла на Боровском шоссе около дома 2, корпус 5.

Предварительно установлено, что таксист за рулем автомобиля Skoda проехал на красный сигнал светофора и сбил пешеходов, которые пересекали проезжую часть.

В итоге пострадали две женщины и один мужчина, всех троих госпитализировали с травмами различной степени тяжести.