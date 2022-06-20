Андрей Бочкарев: Благоустройство вокруг новых станций восточного участка БКЛ займет около 29 гектаров

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Специалисты благоустроят 28,96 гектара территорий в рамках строительства четырех станций восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он напомнил, что в 2022 году специалисты планируют завершить строительство четырех станций восточного участка БКЛ: «Кленовый бульвар», «Нагатинский Затон», «Печатники» и «Текстильщики».

Работы по благоустройству будут реализованы рядом со сквером имени 200-летия А. С. Пушкина, Газгольдерной улицей, проспектом Андропова и Коломенским проездом. Там организуют зеленые зоны, разобьют клумбы и установят осветительные конструкции.

По словам генерального директора компании «Мосинжпроект» Юрия Кравцова, в рамках работ рядом с объединенным зданием эксплуатационного персонала у станции «Печатники» возведут автомобильную парковку.

До этого Бочкарев рассказал, что на станции «Нагатинский Затон» Большой кольцевой линии метро начали монтировать мозаичные панно в виде рыб. По его словам, главным элементом станции станут 12 панно с изображением рыб, которые водятся в столице. Среди них будут, например, щука и налим. Уточняется, что на каждой путевой стене станции рабочие разместят по шесть панно. Так, на одной из стен уже появились изображения карася, бычка и ротана.