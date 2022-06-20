ПМЭФ
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Множественные взрывы прогремели в нескольких районах Донецка

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Множественные взрывы прогремели в нескольких районах Донецка
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В Куйбышевском, Кировском и Киевском районах Донецка слышны множественные взрывы. Сейчас над городом работает система ПВО. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщает РИА Новости.

Как отметил мэр Донецка Алексей Кулемзин, обстрел города идет с самого утра. Из-за этого в микрорайоне Азотный начался крупный пожар.

Всего по столице Донецкой народной республики (ДНР) было выпущено более 100 снарядов различного калибра. Большую часть ударов украинские войска наносят снарядами калибра 155 миллиметров. Они стоят на вооружении стран НАТО, передает РИА Новости.

Неделю назад, 13 июня, украинские военные вновь обстреляли Донецк. При атаке один из снарядов попал в здание роддома. Роженицы были эвакуированы в подвал больницы. Как позднее сообщили в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), число жертв обстрела увеличилось до 38 человек.

После этого официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что подобные действия со стороны Киева нарушают международное право, как и любые атаки на гражданские объекты. Дюжаррик также заявил, что постоянные обстрелы города со стороны украинских военных приводят к жертвам среди мирных жителей.

Украина Взрывы ДНР
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нет дела Пушкину до наших кабачков

Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов

Создаем центры притяжения

Александр Шаргунов
Александр Шаргунов

Память о первых апостолах

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Готовы к любым капризам природы

Влад Соколовский
Влад Соколовский

Таких устриц вы больше не попробуете нигде

Юлия Дрожжина
Юлия Дрожжина

Студентов ждет трудовое лето

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

От любви до ненависти

Все мнения
О проекте