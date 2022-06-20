Множественные взрывы прогремели в нескольких районах Донецка

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В Куйбышевском, Кировском и Киевском районах Донецка слышны множественные взрывы. Сейчас над городом работает система ПВО. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщает РИА Новости.

Как отметил мэр Донецка Алексей Кулемзин, обстрел города идет с самого утра. Из-за этого в микрорайоне Азотный начался крупный пожар.

Всего по столице Донецкой народной республики (ДНР) было выпущено более 100 снарядов различного калибра. Большую часть ударов украинские войска наносят снарядами калибра 155 миллиметров. Они стоят на вооружении стран НАТО, передает РИА Новости.

Неделю назад, 13 июня, украинские военные вновь обстреляли Донецк. При атаке один из снарядов попал в здание роддома. Роженицы были эвакуированы в подвал больницы. Как позднее сообщили в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), число жертв обстрела увеличилось до 38 человек.

После этого официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что подобные действия со стороны Киева нарушают международное право, как и любые атаки на гражданские объекты. Дюжаррик также заявил, что постоянные обстрелы города со стороны украинских военных приводят к жертвам среди мирных жителей.