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Финляндия откроет границу с Россией для туризма с 30 июня

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
В мире
Финляндия откроет границу с Россией для туризма с 30 июня
Фото: depositphotos

Финляндия не будет продлевать коронавирусные ограничения на перемещение граждан через границу с 30 июня, она вновь будет открыта для туризма с Россией. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщили в пресс-службе финского МВД.

— Путешественники из третьих стран, прибывающие в Финляндию, больше не обязаны иметь сертификаты о прививках или результаты тестов на COVID-19, а также проходить тесты на коронавирус в пунктах пересечения границы, — говорится в сообщении.

Власти страны решили, что никаких обоснований для подобных ограничений больше нет. В МВД Финляндии добавили, что после снятия ограничений ожидается увеличение трафика на границе с Россией. Так, желание россиян путешествовать и количество действующих виз окажут сильное влияние на трафик.

До этого правительство Египта также отменило все связанные с пандемией коронавируса ограничения на въезд. Как уточнили в египетском минздраве, в ходе кампании по вакцинации медики израсходовали более 90 миллионов доз вакцины.

Кроме того, коронавирусные ограничения для въезжающих в страну туристов отменил с 1 июня Кипр. Теперь прибывающим в республику путешественникам не нужно будет предъявлять справку о вакцинации или отрицательный результат теста на COVID-19.

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