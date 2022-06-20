Более девяти килограммов наркотиков изъято у жителя Подмосковья

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

Более девяти килограммов наркотиков изъято у жителя Московской области. Об этом в понедельник, 20 июня, «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу, полковник внутренней службы Владимир Васенин.

По его словам, оперативникам поступила информация, что 28-летний житель Подмосковья причастен к распространению запрещенных веществ на территории столичного региона.

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В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого по месту жительства. Во время обыска в его квартире обнаружили более девяти килограммов наркотиков в пластиковых банках, коробках и пакетах.

Позже проведенное исследование показало, что 1,5 килограмма изъятого содержит в составе N-метилэфедрон. Остальное направлено на экспертизу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Фигурант заключен под стражу.

До этого сообщалось, что в Подольске задержан подозреваемый в покушении на сбыт почти полукилограмма наркотиков.