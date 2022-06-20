Более 20 миллионов человек приняли участие в акции «Место встречи VK» в честь Дня России

Фото: Пресс-служба VK

Социальная сеть ВКонтакте провела акцию «Место встречи VK», приуроченную ко Дню России с 10 по 19 июня. В 10 городах страны были установлены мультимедийные порталы, которые с помощью видеомостов связали более 20 миллионов жителей разных регионов. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщили в пресс-службе «ВКонтакте».

Уточняется, что порталы соединили Москву, Санкт-Петербург, Владивосток, Екатеринбург, Казань, Калининград, Красноярск, Новосибирск, Ростов-на-Дону и ФТ «Сириус». Они работали круглосуточно, а города по очереди сменяли друг друга каждый час по расписанию. Все экраны были установлены возле главных городских достопримечательностей.

В рамках проекта участников ожидало большое число активностей. Так, уличные музыканты устроили целый концерт, во время которого исполняли народные и популярные песни. А в Санкт-Петербурге молодой человек сделал предложение руки и сердца своей девушке через мультимедийный портал.

Вблизи порталов в Москве прошел эксклюзивный второй сезон проекта «Акапе Битва». Артисты Люся Чеботина, Арина Данилова и Абрикос в прямом эфире исполняли своих хиты а капелла для жителей других городов.

До этого сообщалось, что как минимум 42 тысячи зрителей собрались на праздничном концерте в честь Дня России в Москве. Для поддержания порядка были привлечены сотрудники правоохранительных органов.