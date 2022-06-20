Москвичка спьяну перепутала квартиры и заявила в полицию о краже

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Россия, Москва, улица Фонвизина Карта всех событий

Москвичка вернулась домой после вечеринки и обнаружила, что квартиру обокрали. Об этом в понедельник, 20 июня, «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника «ВМ», Анастасия пришла в квартиру на улице Фонвизина, которую арендовала и где проживала в последнее время, но заметила, что замок не подходит. Однако дверь в жилище была открыта. Войдя внутрь, девушка увидела, что ее вещей в квартире нет.

Она испугалась и сразу же вызвала сотрудников полиции.

Прибывшие правоохранители довольно быстро раскрыли преступление. Оказалось, что заявительница просто приехала не на свой этаж и перепутала квартиру.

Чужое жилье пустовало, поскольку у владельцев полным ходом идет ремонт.

16 июня «ВМ» рассказывала, как защитить жилище от домушников во время поездки на отдых.