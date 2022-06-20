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Вильфанд спрогнозировал сроки разгара лета в Москве

Антон Махов

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Вильфанд спрогнозировал сроки разгара лета в Москве
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Разгар лета в столице наступит в конце июля, а температура начнет расти уже 21 июня, в день летнего солнцестояния. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— День солнцестояния — это не когда что-то резко меняется. После него в среднем по климату увеличивается температура, так как с этого момента начинает активно прогреваться деятельный слой почвы, примерно к концу июля он окончательно прогревается, и наступает самый жаркий период лета, — отметил Вильфанд.

Также синоптик отметил, что разгар лета в разных регионах России приходится на разное время. В Москве, согласно климатическим наблюдениям, самый теплый период наступает 25-30 июля, передает ТАСС.

В столице объявили «Желтый» уровень погодной опасности из-за дождя с 09:00 до 21:00 вторника, 21 июня. В указанный период в городе могут пройти сильные дожди. Аналогичное предупреждение также распространяется на Московскую область.

В Москве в понедельник, 20 июня, ожидается пасмурная погода.

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