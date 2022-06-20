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В Вене подтвердили наличие австрийских наемников на Украине

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В Вене подтвердили наличие австрийских наемников на Украине
Фото: shutterstock

Среди иностранных наемников, сражающихся на стороне Украины, действительно есть граждане Австрии. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщили в пресс-службе австрийского МВД.

— В настоящее время DSN (управление госбезопасности и разведки Австрии — прим. «ВМ») располагает информацией о небольшом однозначном количестве людей, которые выехали в зону боевых действий, — говорится в сообщении.

Уточняется, что австрийские наемники, вероятно, примут активное участие в боевых действиях, передает РИА Новости.

До этого стало известно, что граждане Великобритании Эйден Аслин и Шон Пиннер и марокканец Саадун Брагим, участвовавшие в боевых действиях на стороне Украины, были приговорены к смертной казни. Согласно законам республики, они будут расстреляны.

Все трое наемников частично признали свою вину. По утверждению следствия, подсудимые наемники за вознаграждение принимали участие в вооруженной агрессии Украины по насильственному захвату власти в ДНР.

Американские власти призывают граждан страны не ездить на Украину для участия в боевых действиях. Представитель американской администрации Джон Кирби заявил, что получил информацию о пленении соотечественников.

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