Молодой человек украл у сожительницы украшения на три миллиона рублей и съехал

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Россия, Москва, Поречная улица Карта всех событий

Сотрудники уголовного розыска в столичном Марьине задержали подозреваемого в квартирной краже. Об этом в понедельник, 20 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, злоумышленник некоторое время проживал в квартире у девушки и похитил принадлежащие ей и ее матери золотые украшения. Помимо этого он забрал еще и электрический самокат. Общая сумма ущерба превысила три миллиона рублей.

Вскоре после этого сотрудники полиции задержали 29-летнего подозреваемого на Поречной улице. Похищенное у него изъято и в ближайшее время будет возвращено владелицам.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчина находится под подпиской о невыезде.

До этого сообщалось, что жительница столицы спьяну перепутала квартиры и заявила в полицию о краже.