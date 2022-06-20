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Злоумышленник украл крупную сумму денег из сейфа в магазине на юго-востоке Москвы

Елена Самойлова
Происшествия
Злоумышленник украл крупную сумму денег из сейфа в магазине на юго-востоке Москвы
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Братиславская улица Карта всех событий

Злоумышленник украл крупную сумму денег из сейфа в магазине на юго-востоке столицы. Об этом в понедельник, 20 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, в полицию обратился владелец продуктового магазина на Братиславой улице с заявлением о краже. Он рассказал, что в помещение торговой точки пришел мужчина и похитил из сейфа 45 275 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 46-летнего подозреваемого. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде.

До этого сообщалось о еще одной краже — молодой человек забрал у сожительницы украшения на три миллиона рублей и съехал.

сейф Полиция Деньги
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