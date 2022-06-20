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Избивший подростков пассажир электрички стал фигурантом уголовного дела

Елена Самойлова
Происшествия
Избивший подростков пассажир электрички стал фигурантом уголовного дела
Фото: скрин: ren.tv
Россия, Рижское направление Московской железной дороги, станция Новоиерусалимская Карта всех событий

В городском округе Истра по информации СМИ возбуждено уголовное дело по факту избиения двух подростков. Об этом в понедельник, 20 июня, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, дело возбуждено по статье «Хулиганство».

— Следователем планируется проведение допросов несовершеннолетних, назначение судебно-медицинских экспертиз. Мужчина задержан и в ближайшее время будет доставлен к следователю, — резюмировала Врадий.

Электричка, в которой все произошло, следовала в районе станции Новоиерусалимская. Агрессивный пассажир подошел к двум молодым людям и избил одного из них, снимая все на телефон. Позже запись попала в интернет.

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