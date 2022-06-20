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Музей Москвы проведет специальные экскурсии во время Московской недели моды

Антон Махов
Город
Музей Москвы проведет специальные экскурсии во время Московской недели моды
Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 2с1 Карта всех событий

В Музее Москвы проведут специальные экскурсии в рамках Московской недели моды. Об этом в понедельник, 29 июня, сообщила пресс-служба музея.

— C 20 по 26 июня в столице проходит Московская неделя моды. Музей Москвы подготовил для посетителей этого события четыре экскурсии, которые представляют Москву как столицу моды, а также лекцию о женских журналах, — рассказали представители музея.

Первая экскурсия «Москва — столица моды: история первых столичных мануфактур от Кадашей до Голутвино» пройдет 21 июня в 19:00.

Эксперт по промышленному наследию Инна Крылова расскажет гостям о развитии текстильного искусства в Кадашевской слободе и возникновении первой ткацкой мануфактуры для Царицыной палаты, а также появлении фабрики Рябушинских — Истоминых. Она впоследствии стала флагманом треста «Пестроткань» — «Красными текстильщиками», сообщает ТАСС.

О старте Московской недели моды объявил в понедельник мэр столицы Сергей Собянин. Глава города отметил, что период пандемии нанес серьезный удар по этой индустрии.

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