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Осколки от управляемой ракеты западного производства нашли в Донецке

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Осколки от управляемой ракеты западного производства нашли в Донецке
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

На месте падения украинского снаряда во дворе жилого дома в Донецке обнаружены осколки, нетипичные для стволовой артиллерии. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

Предполагается, что осколки ударившего по Донецку снаряда — это осколки РСЗО или управляемой ракеты, произведенной на Западе, передает агентство.

В этот же день сообщалось, что в Куйбышевском, Кировском и Киевском районах Донецка слышны множественные взрывы. Сейчас над городом работает система ПВО. Как отметил мэр Донецка Алексей Кулемзин, обстрел города идет с самого утра. Из-за этого в микрорайоне Азотный начался крупный пожар.

Неделю назад, 13 июня, украинские военные вновь обстреляли Донецк. При атаке один из снарядов попал в здание роддома. Роженицы были эвакуированы в подвал больницы. Как позднее сообщили в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), число жертв обстрела увеличилось до 38 человек.

Также Следственный комитет России (СК РФ) возбудил три уголовных дела в отношении украинских солдат, командира роты ВСУ лейтенанта Олега Ткаченко и замкомандира механизированной бригады войск Украины Николая Переступняка. Все они причастны к обстрелам мирных граждан в Донбассе.

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