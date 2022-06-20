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Злоумышленник украл подростковый велосипед за 26 тысяч рублей

Антон Махов
Происшествия
Злоумышленник украл подростковый велосипед за 26 тысяч рублей
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Хлобыстова Карта всех событий

Молодая женщина обратилась в полицию из-за того, что неизвестный украл ее велосипед стоимостью 26 тысяч рублей. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщили в ОМВД России по району Выхино-Жулебино Москвы (УВД по ЮВАО).

По словам женщины, украденный велосипед находился в приквартирном холле, на втором этаже дома на улице Хлобыстова.

Сотрудники уголовного розыска уже задержали по подозрению в совершении 22 летнего ранее судимого безработного москвича.

Следственные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» второй части статьи 158 Уголовного кодекса России «Кража». Подозреваемого поместили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Недавно злоумышленник украл крупную сумму из сейфа в магазине на юго-востоке Москвы.

Известно, что в полицию обратился владелец продуктового магазина на Братиславой улице с заявлением о краже. Он рассказал, что в помещение торговой точки пришел мужчина и похитил из сейфа 45 275 рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 46-летнего подозреваемого.

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