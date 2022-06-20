Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Музыкальный фестиваль «Звезды Русского Радио» пройдет на Дне Московского Спорта в «Лужниках»

Антон Махов
Город
Музыкальный фестиваль «Звезды Русского Радио» пройдет на Дне Московского Спорта в «Лужниках»
Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Лужники Карта всех событий

В рамках Дня Московского Спорта в «Лужниках» проийдет масштабный мухыкальный фестиваль «Звезды Русского Радио». Об этом в понедельник, 20 июня, сообщал пресс-служба «Русской Медиагруппы».

Выступление состоится 25 июня в СК «Лужники». Концерт будет продолжаться на протяжении шести часов. В программе мероприятия выступления звезд российской эстрады, квесты, конкурсы и розыгрыши, а также мастер классы и другие активности. Попасть на концерт можно бесплатно.

В концерте примут участие такие артисты и коллективы, как Ирина Дубцова, «Земляне», Елена Север, Валерия, Владимир Пресняков, Vlade Kay, Сосо Павлиашвили, ЮрКисс, Слава, Анна Семенович, Люся Чеботина, Anna Asti, Юлианна Караулова, Те100стерон, Наталья Подольская, Ольга Серябкина, Александр Шоуа & Непара, Хабиб, Стас Пьеха, Маша Вебер, DAVA, Марина Бриз, Lana Свит, Bahh Tee & Turken, «Новые Самоцветы», Юлия Савичева, «Город 312», Родион Газманов, Uma2rman и другие популярные исполнители.

Что касается самого Дня московского спорта, то гости праздника смогут посетить бесплатные мастер-классы и тренировки. Их проведут профессиональные тренеры и спортсмены. Также зрителей ждут показательные выступления и лекции. Кроме того, организаторы подготовили большой мастер-класс по стретчингу на Большой спортивной арене.

Шоу-бизнес Концерты звезды
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нет дела Пушкину до наших кабачков

Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов

Создаем центры притяжения

Александр Шаргунов
Александр Шаргунов

Память о первых апостолах

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Готовы к любым капризам природы

Влад Соколовский
Влад Соколовский

Таких устриц вы больше не попробуете нигде

Юлия Дрожжина
Юлия Дрожжина

Студентов ждет трудовое лето

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

От любви до ненависти

Все мнения
О проекте