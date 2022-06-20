Музыкальный фестиваль «Звезды Русского Радио» пройдет на Дне Московского Спорта в «Лужниках»

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

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В рамках Дня Московского Спорта в «Лужниках» проийдет масштабный мухыкальный фестиваль «Звезды Русского Радио». Об этом в понедельник, 20 июня, сообщал пресс-служба «Русской Медиагруппы».

Выступление состоится 25 июня в СК «Лужники». Концерт будет продолжаться на протяжении шести часов. В программе мероприятия выступления звезд российской эстрады, квесты, конкурсы и розыгрыши, а также мастер классы и другие активности. Попасть на концерт можно бесплатно.

В концерте примут участие такие артисты и коллективы, как Ирина Дубцова, «Земляне», Елена Север, Валерия, Владимир Пресняков, Vlade Kay, Сосо Павлиашвили, ЮрКисс, Слава, Анна Семенович, Люся Чеботина, Anna Asti, Юлианна Караулова, Те100стерон, Наталья Подольская, Ольга Серябкина, Александр Шоуа & Непара, Хабиб, Стас Пьеха, Маша Вебер, DAVA, Марина Бриз, Lana Свит, Bahh Tee & Turken, «Новые Самоцветы», Юлия Савичева, «Город 312», Родион Газманов, Uma2rman и другие популярные исполнители.

Что касается самого Дня московского спорта, то гости праздника смогут посетить бесплатные мастер-классы и тренировки. Их проведут профессиональные тренеры и спортсмены. Также зрителей ждут показательные выступления и лекции. Кроме того, организаторы подготовили большой мастер-класс по стретчингу на Большой спортивной арене.