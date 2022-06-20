День московского спорта пройдет в «Лужниках» 25 июня

Фото: Пресс-служба Департамента спорта Москвы

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День московского спорта в «Лужниках», одно из ярчайших спортивных событий лета, состоится 25 июня. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщила пресс-служба Департамента спорта города Москвы.

Гости праздника смогут посетить бесплатные мастер-классы и тренировки. Их проведут профессиональные тренеры и спортсмены. Также зрителей ждут показательные выступления и лекции.

Кроме того, организаторы подготовили большой мастер-класс по стретчингу на Большой спортивной арене. В зонах фитнеса и семейного отдыха будут доступны йога, брейк-данс и увлекательная зрелищная дисциплина со скакалкой — роуп-скиппинг. Любители велоспорта смогут активно провести время на массовом сайклинге.

В зонах игровых видов спорта для гостей проведут турниры по пляжному волейболу, футболу, стритболу для любительских команд с участием титулованных спортсменов. Помимо этого, можно будет научиться играть в текбол — игру, объединившую в себе футбол и настольный теннис.

Для любителей высоких нагрузок будет открыта зона силовых дисциплин — это бокс, воркаут, паркур, скалолазание и ГТО. Здесь проведут показательные поединки и мастер-классы, а каждый гость сможет получить профессиональную консультацию.

В рамках мероприятия концерт проведут звезды российской эстрады.

В воскресенье, 19 июня, подошел к концу открытый международный кубок Москвы «Игры ГТО — 2022». Спортсмены-любители прошли несколько этапов, где показали свое мастерство.