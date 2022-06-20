Борьбу с борщевиком в Московской области ведут с помощью приложения

Уничтожение зарослей борщевика в Подмосковье / Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Борьбу с борщевиком Сосновского на более чем 13 тысячах участках ведут с помощью приложения «Проверка Подмосковья». Об этом в понедельник, 20 июня, сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, ИТ и связи Московской области.

— Третий год подряд в Московской области проводится цифровой контроль за ликвидацией борщевика. Результаты деятельности по обработке территорий от борщевика отображаются в системе в онлайн-режиме. Кроме того, благодаря приложению «Проверки Подмосковья» исполнители оперативно получают информацию о новых очагах произрастания сорняка, — рассказала глава ведомства Надежда Куртяник.

Ликвидацией борщевика в Подмосковье занимаются 23 подрядные организации. В утвержденный план работ попадают участки по обращениям местных жителей на портале «Добродел» и в Центре управления регионом.

Также сообщают, что с помощью приложения «Проверки Подмосковья» исполнители фотографируют обработанный участок, указывают, какую технику и какие средства нужно использовали при обработке. Во время работы исполнители также включают в приложении запись геотрека. Это делают, чтобы зафиксировать протяженность участка.

Из приложения информация попадает на модерацию сотрудникам администрации муниципалитета. Далее они оценивают качество обработки от борщевика, а при выявлении нарушений возвращают задание исполнителю на доработку, сообщает «Подмосковье сегодня».

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