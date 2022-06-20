Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Борьбу с борщевиком в Московской области ведут с помощью приложения

Антон Махов
Город
Борьбу с борщевиком в Московской области ведут с помощью приложения
Уничтожение зарослей борщевика в Подмосковье / Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Борьбу с борщевиком Сосновского на более чем 13 тысячах участках ведут с помощью приложения «Проверка Подмосковья». Об этом в понедельник, 20 июня, сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, ИТ и связи Московской области.

— Третий год подряд в Московской области проводится цифровой контроль за ликвидацией борщевика. Результаты деятельности по обработке территорий от борщевика отображаются в системе в онлайн-режиме. Кроме того, благодаря приложению «Проверки Подмосковья» исполнители оперативно получают информацию о новых очагах произрастания сорняка, — рассказала глава ведомства Надежда Куртяник.

Ликвидацией борщевика в Подмосковье занимаются 23 подрядные организации. В утвержденный план работ попадают участки по обращениям местных жителей на портале «Добродел» и в Центре управления регионом.

Также сообщают, что с помощью приложения «Проверки Подмосковья» исполнители фотографируют обработанный участок, указывают, какую технику и какие средства нужно использовали при обработке. Во время работы исполнители также включают в приложении запись геотрека. Это делают, чтобы зафиксировать протяженность участка.

Из приложения информация попадает на модерацию сотрудникам администрации муниципалитета. Далее они оценивают качество обработки от борщевика, а при выявлении нарушений возвращают задание исполнителю на доработку, сообщает «Подмосковье сегодня».

Недавно глава РКФ рассказал об опасности крапивы и борщевика для собак.

Подмосковье борьба с борщевиком Мобильные приложения
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нет дела Пушкину до наших кабачков

Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов

Создаем центры притяжения

Александр Шаргунов
Александр Шаргунов

Память о первых апостолах

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Готовы к любым капризам природы

Влад Соколовский
Влад Соколовский

Таких устриц вы больше не попробуете нигде

Юлия Дрожжина
Юлия Дрожжина

Студентов ждет трудовое лето

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

От любви до ненависти

Все мнения
О проекте