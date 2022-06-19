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Глава РКФ рассказал об опасности крапивы и борщевика для собак

Егор Провоторов
Общество
Глава РКФ рассказал об опасности крапивы и борщевика для собак
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Крапива начинает цвести в середине июня, еще через несколько недель начинается цветение борщевика. В это время владельцам собак нужно быть особо внимательными, поскольку эти растения могут серьезно навредить даже собакам с длинной шерстью, сообщил в воскресенье, 19 июня, президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

Он призвал быть максимально внимательным к местам прогулок. Как и человек, питомец может получить ожоги, пройдя по зарослям борщевика или крапивы. Голубев напомнил, что эти растения в России и на постсоветском пространстве — не редкость, поэтому риск встретиться с ними на природе очень велик.

— Короткошерстные и голые собаки могут получить серьезные ожоги практически всего тела, а у питомцев с длинной шерстью могут пострадать открытые участки тела и слизистые глаз. Не нужно недооценивать опасность этих растений, поскольку они могут вызвать тяжелейшие ожоги кожи и даже аллергический шок, — заметил специалист в интервью РИА Новости.

Накануне ветеринарный врач Юлия Романова из Советской участковой ветеринарной лечебницы рассказала о самых интересных ситуациях в своей работе.

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