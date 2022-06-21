Началось благоустройство территории около ТПУ «Славянский бульвар»

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, Славянский бульвар Карта всех событий

Специалисты комплекса городского хозяйства начали благоустройство территории около транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Славянский бульвар» на западе столицы. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы Петр Бирюков.

— Работы проходят на улице Славянский бульвар. Основная задача — создать для пассажиров и местных жителей условия для комфортного использования транспортного объекта, — отметил Бирюков.

Также он рассказал, что в рамках проекта под землю уберут воздушные кабельные линии, расширят пешеходную зону, обновят тротуары и водосточную сеть, заменят асфальт на проезжей части и смонтируют более 130 фонарей с энергоэффективными светильниками.

Бирюков отметил, что для безопасности пешеходов и водителей в зоне проведения работ выставили ограждения с сигнальными лампами, установили временные дорожные знаки, разместили информационные баннеры. Кроме того, для безопасности москвичей обустроили удобные проходы.

Также около станции метро «Славянский бульвар» будет создан комплекс навесов «сухие ноги». В ходе благоустройства осуществят работы по гидроизоляции зданий, чтобы избежать подтопления подвальных помещений и обеспечить защиту фундаментов, также сообщил заммэра.

Недавно Бирюков рассказал, что специалисты комплекса городского хозяйства приступили к благоустройству территории возле ТПУ «Окружная» на границе Северного и Северо-Восточного административных округов Москвы.