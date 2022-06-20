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Некоторые мобильные операторы начали брать плату за оформление SIM-карт

Евгений Белоусов
Общество
Некоторые мобильные операторы начали брать плату за оформление SIM-карт
Фото: freepik.com

Некоторые российские операторы связи начали взимать плату при подключении SIM-карт. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщили в пресс-службах операторов.

Как пояснили в пресс-службе «Мегафона», изменения обусловлены увеличением затрат на предоставление услуг и сохранение высокого качества связи. Цена за операцию находится на уровне 50 рублей. Сумма взимается сразу же при подключении нового абонента.

В пресс-службе оператора Yota объяснили взимание платы за подключение SIM-карты обновленным ценообразованием их производства. Отмечается, что если в будущем появится возможность сократить стоимость производства SIM-карт, об этом будет оповещено отдельно, передает ТАСС.

До этого сообщалось, что россияне, которые приобрели новые смартфоны от Samsung, поставляемые на отечественный рынок по условиям параллельного импорта, столкнулись с проблемами при их активации.

Уточняется, что проблема решается только покупкой SIM-карты оператора тех стран, куда смартфоны поставлялись изначально, или обращением в сервисный центр Samsung.

Аналитики МТС заявили о повышении спроса в России на недорогие смартфоны. Самыми популярными телефонами в первом квартале 2022 года стали Redmi 9A, Samsung Galaxy A03 и Redmi Note 10S, относящиеся к средней ценовой категории.

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