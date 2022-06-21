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Капремонт жилого дома времен Александра III на юге Москвы завершат осенью

Антон Махов
Город
Капремонт жилого дома времен Александра III на юге Москвы завершат осенью
Фото: Пресс-служба ФКР Москвы
2-ой Павловский переулок, дом 26 Карта всех событий

Капитальный ремонт старинного жилого дома времен правления Александра III на юге Москвы закончат осенью 2022 года. Об этом во вторник, 21 июня, сообщил заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта Москвы Владимир Кожиченков.

— В рамках столичной программы капитального ремонта запланировано восстановление фасада, крыши и подъездов этого знаменитого дома. Работы уже стартовали и завершены будут осенью 2022 года. Основное внимание будет уделено работам по фасаду, так как важно не только вернуть дому первоначальные технические характеристики, но и восстановить его уникальный исторический облик, — рассказал Кожиченков.

Здание находится по адресу 2-й Павловский переулок, дом 26. Его построили в 1885 году.

Сейчас специалисты очищают плоскости фасада от старого штукатурного слоя, проводят глубокую реставрацию каменной кладки дома.

Все поврежденные элементы восстановят, места высокого износа укрепят армированием. Трещины уже заделали специальным строительным составом для увеличения прочности.

После восстановленной геометрии стен на фасад нанесут специальный защитный состав. Окраску и штукатурку нанесут в финальной стадии работ. Внешность дома будет соответствовать историческому колористическому решению, отметил Кожиченков.

До этого сообщалось, что специалисты завершат капитальный ремонт педиатрического корпуса № 1 столичной Морозовской больницы в сентябре этого года.

Реконструкция Капитальный ремонт Архитектура
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