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Трамваи двух маршрутов задерживаются на юге Москвы

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Трамваи двух маршрутов задерживаются на юге Москвы
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Вавилова Карта всех событий

Трамваи маршрутов № 14и 39 задерживаются на улице Вавилова. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Причиной задержки стало повреждение контактной сети в районе остановки «Проспект 60-летия Октября».

— Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей, — говорится в сообщении.

Вместо трамваев москвичи могут воспользоваться компенсационными автобусами.

Кроме того, в районе Новопеределкинской улицы на западе Москвы с 20 июня 2022 года до 28 февраля 2023 года изменится схема движения транспорта из-за строительства инженерных сетей.

Транспорт Трамваи Донской район
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