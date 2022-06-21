В Херсонской области анонсировали проведение референдума

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Референдум по вхождению Херсонской области в состав России планируется провести этой осенью. Об этом сообщил во вторник, 21 июня, заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

— Референдум пройдет в этом году. Планируется на осень. Идут организационные вопросы. После референдума мы станем полноценным субъектом Российской Федерации. Остается совсем немного времени, чтобы мы ощутили себя полноценными гражданами великой страны России, — заявил он.

Более конкретных сроков Стремоусов пока не назвал. Кроме того он добавил, что в регионе также ведется работа по налаживанию социально-экономического благополучия, запускаются предприятия и банковская система, начата выплата зарплат, соцпособий и пенсий в рублях, передает РИА Новости.

Также в освобожденных Херсонской и Запорожской областях Украины планируется перейти на российскую программу обучения. Списки директоров школ и учителей из Херсонской и Запорожской областей, которые пройдут переобучение и семинары в Крыму уже сформированы.