Херсонская и Запорожская области начали переход на российскую программу обучения

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В освобожденных Херсонской и Запорожской областях Украины произойдет переход на российскую программу обучения. Об этом в субботу, 18 июня, сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

— Сформированы списки директоров школ и учителей из Херсонской и Запорожской областей, которые пройдут переобучение и семинары в Крыму. Проблем никаких нет. Один язык, одна базовая советская система у многих. Переход на российскую программу обучения, по сути, уже начался, — цитирует его РИА Новости.

Заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов заявил, что дети, родившиеся на территории Херсонской области после начала спецоперации, а также дети-сироты автоматически получат гражданство Российской Федерации. Напомним, что 8 июня жителям региона начали выдавать российские паспорта.

Помимо этого, референдум по вхождению Херсонской области в состав России запланирован на 2022 год. Стремоусов отметил, что в настоящее время данный плебисцит не является первоочередной задачей властей региона. Так, приоритет отдается повышению социально-экономического развития, от которого будут зависеть благосостояние и качество жизни мирного населения.