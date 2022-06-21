Культурные учреждения расскажут москвичам о феномене моды

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Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Свыше 60 мероприятий, приуроченных к первой Московской неделе моды, пройдут в столичных парках, музеях, библиотеках и культурных центрах. Об этом во вторник, 21 июня, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Их посвятят разным областям модной индустрии. Горожан ждут встречи с дизайнерами, занятия, посвященные конструированию одежды, лекции об истории моды, а также экскурсии. На выставках, приуроченных к Московской неделе моды, представят дизайнерские изделия, сценические костюмы, аксессуары, книги о моде и дизайне, — говорится в сообщении.

Так, в ходе события все желающие могут посетить показы фильмов о знаменитых кутюрье, лекции о моде разных эпох и фешен-легендах. Само мероприятие продлится вплоть до 26 июня. Более подробную информацию о событии можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.

В ночь с 24 на 25 июня в столичном метро состоится показ молодых дизайнеров в рамках Московской недели моды. Обладателем билета на закрытый модный показ можно стать в случае победы на конкурсе фотографий, рисунков и видеоматериалов, посвященных моде в метро.

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