Показ молодых дизайнеров пройдет в метро в рамках Московской недели моды

Фото: Telegram / Департамент транспорта Москвы

В столичном метро в ночь с 24 на 25 июня пройдет показ молодых дизайнеров в рамках Московской недели моды. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— В ночь с 24 на 25 июня больше 40 моделей продемонстрируют капсульные коллекции молодых дизайнеров. Это работы 15 финалистов конкурса «Fashion-практикум», который проходит в рамках Московской недели моды, — говорится в сообщении ведомства.

Билеты на закрытый модный показ смогут получить победители конкурса фотографий, рисунков и видеоматериалов, посвященных моде в метро. Для участия нужно разместить работу на личной странице в соцсети «ВКонтакте» с хэштегом #Неделямодысметро. Авторов лучших работ объявят 23 июня, в конкурсе будет 10 победителей.

Мероприятие организуют правительство Москвы, дептранс и департамент предпринимательства и инновационного развития столицы, передает «Москва 24».

Также в рамках Московской недели моды в Музее Москвы проведут специальные экскурсии.