Россияне рассказали, чего больше всего боятся на работе

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Основной страх трудоустроенных россиян заключается в увольнении и невыплате заработной платы. Также граждан волнует вопрос их недооцененности со стороны работодателя. К таким выводам пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы.

В исследовании говорится, что 13 процентов респондентов больше всего боятся остаться без работы. При этом 4 процента россиян обеспокоены тем, что им не выплатят зарплату. Еще 4 процента опрошенных боятся остаться недооцененными.

Согласно данным исследования, россияне также боятся отсутствия карьерного роста, злого руководства и нестабильности, передает RT.

До этого компания Anderida Financial Group провела исследование, согласно которому россияне назвали необходимую им сумму для комфортной жизни на пенсии. Результаты анализа были опубликованы в воскресенье, 5 июня.

Согласно исследованию, более 70 процентов респондентов считают необходимым иметь финансовую подушку безопасности. Она позволит покрыть недостающие ежемесячные траты для поддержания привычного образа жизни.