Сенатор из США перечислил проблемы американцев из-за инфляции

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Американский сенатор-республиканец Чак Грассли рассказал, что жители США столкнулись с беспрецедентным ростом цен на продукты и топливо из-за высокой инфляции в стране.

По его словам, «самая высокая за 40 лет инфляция» в Соединенных Штатах вынуждает американцев тратить их последние накопления.

Грассли добавил, что представители сельскохозяйственной отрасли обеспокоены тем, что им приходится тратить огромные суммы денег на топливо в период сбора урожая.

— Учитывая стремительно растущую стоимость транспортировки, производства и рабочей силы, ресурсы малого бизнеса напряжены до предела, — цитирует сенатора RT.

Рекордная стоимость топлива в США вкупе с высокой инфляцией могут стать «убийственными» для президента страны Джо Байдена накануне промежуточных выборов в американский Конгресс, заявил ранее парламентарий от штата Техас Лэнс Гуден.

По словам политика, ситуация с серьезной инфляцией и рекордной стоимостью горючего в Штатах в течение ближайшего времени не изменится, поскольку Белый дом продолжает «подливать в огонь дорогой бензин».