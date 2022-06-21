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В Китае перечислили два главных козыря России против санкций

Полина Долганова
В мире
В Китае перечислили два главных козыря России против санкций
Фото: depositphotos

Главные козыри России заключаются в богатстве энергетическими ресурсами и продовольствием. Именно это помогает Москве бороться с западным санкционным давлением. Такое мнение выразил глава отдела российских экономических исследований Института РФ, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук (АОН КНР) Сюй Полин.

По его словам, Россия успешно справляется с санкционными мерами, которые вводит западная сторона — экономика страны не испытывает особых проблем. Кроме того, Российская Федерация нарастила поставки газа в Европейский союз на 30 процентов даже в условиях экономического давления.

Специалист подытожил, что преимуществом РФ также являются возможности экспорта зерна, передает РИА Новости.

До этого глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что страны, желающие приобретать российское продовольствие и удобрения, могут это делать совершенно свободно. При этом политик добавил, что Евросоюз «полностью поддерживает усилия ООН» в рамках консультаций между Россией, Турцией и Украиной по разблокированию экспорта зерна с Украины морским путем.

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