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Москва выставила на продажу 33 машино-места в центре города

Араз Салехов
Город
Москва выставила на продажу 33 машино-места в центре города
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, улица Рогожский Вал, 13к2 Карта всех событий

Москва выставила на торги 33 машино-места, расположенные на подземных парковках в районах Таганский и Замоскворечье. Об этом во вторник, 21 июня, сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

— Машино-места традиционно пользуются спросом на городских торгах — за пять месяцев 2022 года было реализовано 2,1 тысячи таких объектов. В настоящее время заявочная кампания идет по 33 парковочным местам в центре столицы: 22 лота выставлены в Замоскворечье, 11 — в Таганском районе. Площадь объектов в среднем составляет 10–12 квадратных метров, все они расположены на подземных отапливаемых парковках, — отметил он.

При этом глава столичного департамента добавил, что объекты, которые находятся в центре города, востребованы и у местных жителей, и у инвесторов. Уточняется, что в Таганском районе машино-места расположены по адресу улица Рогожский Вал, дом 13, корпус 2. В районе Замоскворечье парковочные места находятся на Люсиновской улице, дом 37, и на Большой Серпуховской улице, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно о продаже больше 30 парковочных мест, находящихся в районе Хорошево-Мневники. Уточняется, что площадь объектов варьируется от 14,1 до 19,6 квадратного метра, а цены начинаются от 1,6 до 1,8 миллиона рублей. Аукцион состоится в июле текущего года.

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