Москва выставила на торги более 30 машино-мест в СЗАО

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, улица Генерала Глаголева, 19 Карта всех событий

Столица выставила на торги больше больше 30 парковочных мест, находящихся в районе Хорошево-Мневники. Об этом сообщили в пресс-службе департамента городского имущества Москвы в понедельник, 20 июня.

— Машино–места на открытых и подземных паркингах выставляются на аукционы систематически. Сейчас проходит заявочная кампания для участия в торгах по приобретению 31 машиноместа в подземном паркинге жилого дома на северо-западе Москвы, — рассказал руководителя ведомства Максим Гаман.

Уточняется, что площадь объектов варьируется от 14,1 до 19,6 квадратных метро, а цены начинаются от 1,6 до 1,8 миллионов рублей. Аукцион состоится в июле текущего года.

Лоты находятся по адресу: улица Генерала Глаголева, дом 19, передает агентство городских новостей «Москва».

Также Москва выставила на торги шесть нежилых помещений для малого и среднего бизнеса по льготной программе. Так, в районе Проспекта Вернадского находится самое крупное помещение находится, площадь которого составляет более 217 квадратных метров.