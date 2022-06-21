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Семь трамвайных маршрутов задерживаются на северо-западе столицы

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Происшествия
Семь трамвайных маршрутов задерживаются на северо-западе столицы
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Семь трамвайных маршрутов задерживаются на северо-западе столицы. Об этом во вторник, 21 июня, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— На северо-западе Москвы по техническим причинам задерживаются трамваи № 6, 10, 15, 21, 28, 30, 31, — говорится в сообщении.

В Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» отметили, что маршруты временно изменены. Москвичей просят быть внимательными и следить за объявлениями водителей.

В скором времени появилась информация о восстановлении движения вышеуказанных трамваев на данном участке.

В понедельник, 20 июня, трамваи маршрутов № 14 и 39 задерживались на улице Вавилова. Причиной задержки стало повреждение контактной сети в районе остановки «Проспект 60-летия Октября».

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