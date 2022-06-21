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Летевший из Москвы в Новосибирск самолет совершил вынужденную посадку в Барнауле

Араз Салехов
Происшествия
Летевший из Москвы в Новосибирск самолет совершил вынужденную посадку в Барнауле
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Пассажирский самолет российских авиалиний «Сибирь», летевший из Москвы в Новосибирск, совершил вынужденную посадку в Барнауле из-за метеоусловий в аэропорту. Об этом во вторник, 21 июня, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

— Сегодня в 05:48 (01:48 по московскому времени — прим. «ВМ») в международном аэропорту Барнаул имени Титова по причине неблагоприятных метеоусловий в аэропорту прилета совершил вынужденную посадку самолет авиакомпании «Сибирь», следовавший маршрутом Москва — Новосибирск, — говорится в сообщении.

Транспортная прокуратура, как уточняется, занимается проведением проверки, оценивая в том числе, как соблюдались права пассажиров в данной ситуации, сообщает ТАСС.

Также стало известно, что лоукостер «Победа» обсудит вопрос о переводе рейсов из аэропорта Внуково в аэропорт Шереметьево. До летнего расписания 2022 года компания выполняла часть полетов из этого аэропорта.

В воскресенье, 19 июня, оказались задержанными или отмененными свыше 20 рейсов в столичных аэропортах. Так, во Внукове отменено три рейса, а еще четыре задерживались При этом в аэропорту Домодедово задерживались пять рейсов. В Шереметьеве задержались шесть рейсов, а два были отменены.

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