Названы обряды, которые необходимо провести в день летнего солнцестояния 21 июня

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Летнее солнцестояние наступит 21 июня. В это время наступают самый длинный день и самая короткая ночь.

Согласно древним традициям, в этот день людям рекомендуется собрать с утра росу и выпить ее. Также можно нарвать лекарственных трав и сделать из них веник, который будет защищать дом.

В качестве оберега на порог дома можно положить крапиву — она способна защитить хозяев от болезней и неудач.

21 июня все люди должны загадать желание, которое обязательно сбудется, передает Пятый канал.

До этого сообщалось, что с 21 июня огненное Солнце повернет за угол и на месяц переместится в зону созвездия Рака. Это официально знаменует летнее солнцестояние, открывая новый сезон. В это время всем следует оценить свою эмоциональную стабильность и безопасность.

Астрологи уверены, что некоторые люди от рождения обладают вековой мудростью. Они назвали четыре знака зодиака, представители которых наделены старой душой и тесно связаны со Вселенной.