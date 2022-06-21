Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Названы обряды, которые необходимо провести в день летнего солнцестояния 21 июня

Полина Долганова
Общество
Названы обряды, которые необходимо провести в день летнего солнцестояния 21 июня
Фото: pixabay.com

Летнее солнцестояние наступит 21 июня. В это время наступают самый длинный день и самая короткая ночь.

Согласно древним традициям, в этот день людям рекомендуется собрать с утра росу и выпить ее. Также можно нарвать лекарственных трав и сделать из них веник, который будет защищать дом.

В качестве оберега на порог дома можно положить крапиву — она способна защитить хозяев от болезней и неудач.

21 июня все люди должны загадать желание, которое обязательно сбудется, передает Пятый канал.

До этого сообщалось, что с 21 июня огненное Солнце повернет за угол и на месяц переместится в зону созвездия Рака. Это официально знаменует летнее солнцестояние, открывая новый сезон. В это время всем следует оценить свою эмоциональную стабильность и безопасность.

Астрологи уверены, что некоторые люди от рождения обладают вековой мудростью. Они назвали четыре знака зодиака, представители которых наделены старой душой и тесно связаны со Вселенной.

Солнце магия Традиции
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нет дела Пушкину до наших кабачков

Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов

Создаем центры притяжения

Александр Шаргунов
Александр Шаргунов

Память о первых апостолах

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Готовы к любым капризам природы

Влад Соколовский
Влад Соколовский

Таких устриц вы больше не попробуете нигде

Юлия Дрожжина
Юлия Дрожжина

Студентов ждет трудовое лето

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

От любви до ненависти

Все мнения
О проекте