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Глава правящей партии Польши Ярослав Качиньский ушел в отставку

Полина Долганова
В мире
Глава правящей партии Польши Ярослав Качиньский ушел в отставку
Фото: Pixabay

Глава польской правящей партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский покинул пост вице-премьера страны. Об этом стало известно во вторник, 21 июня.

— Я больше не в правительстве. Премьер-министр Матеуш Моравецкий и, насколько я знаю, президент Анджей Дуда приняли мою отставку, — сообщил он.

Качиньский отметил, что на посту его заменит министр нацобороны Польши Мариуш Блащак, который сможет помочь стране в сложившейся политической ситуации, передает РИА Новости.

Геополитический кризис и санкционная война с Россией ударили по экономике стран Европейского союза (ЕС). Сила этого «удара» напрямую зависит от уровня экономических связей между конкретным государством ЕС и нашей страной. «Вечерняя Москва» опросила экономистов, чтобы понять, какие страны ЕС больше всего зависят от России и несут самый большой урон из-за антироссийских санкций.

Евросоюз — самый крупный торговый партнер России. В 2021 году совокупный товарооборот России со странами ЕС составил 282 миллиарда долларов. Это почти 36 процентов от всего внешнеторгового оборота нашей страны. Основные российские товары, в которых заинтересованы европейские покупатели: энергоносители, металлы, продовольствие, сельскохозяйственное сырье и машинное оборудование.

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