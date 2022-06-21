Центр «Моспром» выиграл в одной из номинаций на международной выставке Project Qatar 2022

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Центр «Моспром» выиграл в номинации «Лучший дизайн стенда» на Международной выставке строительных технологий и материалов Project Qatar 2022. Об этом во вторник, 21 июня, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— За 2021 год товарооборот между Москвой и Катаром составил 7,5 миллиона долларов, а поставки несырьевой неэнергетической продукции достигли 5,5 миллиона долларов. Для развития экспорта в данный регион мы проводим различные мероприятия, в том числе организуем выезды столичных экспортно ориентированных предприятий, — рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Так, он добавил, что в июне на международной отраслевой выставке в Дохе были представлены столичные технологии из различных сфер. В связи с этим зарубежные партнеры провели ряд переговоров с производителями светового и светодиодного оборудования, дорожной и коммунальной техники, производителями кабельной продукции и газоочистных решений в сфере строительства для изучения отечественных разработок, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что мультимедийная выставка «Открой#Моспром. Механизмы большого города» стала бронзовым призером в номинации «Культура и досуг» всероссийской премии Silver Mercury. На выставке, как уточняется, можно было познакомиться с деятельностью более 100 фабрик и заводов.