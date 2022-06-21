Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Центр «Моспром» выиграл в одной из номинаций на международной выставке Project Qatar 2022

Араз Салехов
Город
Центр «Моспром» выиграл в одной из номинаций на международной выставке Project Qatar 2022
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Центр «Моспром» выиграл в номинации «Лучший дизайн стенда» на Международной выставке строительных технологий и материалов Project Qatar 2022. Об этом во вторник, 21 июня, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— За 2021 год товарооборот между Москвой и Катаром составил 7,5 миллиона долларов, а поставки несырьевой неэнергетической продукции достигли 5,5 миллиона долларов. Для развития экспорта в данный регион мы проводим различные мероприятия, в том числе организуем выезды столичных экспортно ориентированных предприятий, — рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Так, он добавил, что в июне на международной отраслевой выставке в Дохе были представлены столичные технологии из различных сфер. В связи с этим зарубежные партнеры провели ряд переговоров с производителями светового и светодиодного оборудования, дорожной и коммунальной техники, производителями кабельной продукции и газоочистных решений в сфере строительства для изучения отечественных разработок, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что мультимедийная выставка «Открой#Моспром. Механизмы большого города» стала бронзовым призером в номинации «Культура и досуг» всероссийской премии Silver Mercury. На выставке, как уточняется, можно было познакомиться с деятельностью более 100 фабрик и заводов.

Конкурсы Технологии Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нет дела Пушкину до наших кабачков

Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов

Создаем центры притяжения

Александр Шаргунов
Александр Шаргунов

Память о первых апостолах

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Готовы к любым капризам природы

Влад Соколовский
Влад Соколовский

Таких устриц вы больше не попробуете нигде

Юлия Дрожжина
Юлия Дрожжина

Студентов ждет трудовое лето

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

От любви до ненависти

Все мнения
О проекте