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Проект «Открой#Моспром. Механизмы большого города» стал призером премии Silver Mercury

Анастасия Колоскова
Город
Проект «Открой#Моспром. Механизмы большого города» стал призером премии Silver Mercury
Фото: В. Новикова / пресс-служба мэра и правительства Москвы

Мультимедийная выставка «Открой#Моспром. Механизмы большого города» стала бронзовым призером в номинации «Культура и досуг» всероссийской премии Silver Mercury. Об этом сообщил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Он отметил, что проекту также достался специальный приз «За развитие родного города». Интерактивная выставка открылась в День московской промышленности, 7 октября 2021 года. Ее посетителями стали более 20 тысяч москвичей и гостей города.

— Подобные награды еще раз доказывают, что столичная промышленность вызывает неподдельный интерес у горожан. Такие интерактивные проекты наглядно показывают, как работают современные предприятия города, — рассказал руководитель ведомства.

По его словам, на выставке можно было познакомиться с деятельностью более 100 фабрик и заводов. Овчинский добавил, что в настоящее время в Москве открыты более трех тысяч предприятий, из которых свыше 30 процентов производят высокотехнологичную продукцию, внедряют инновационные механизмы и используют роботов-манипуляторов и другие разработки.

Выставка «Открой#Моспром. Механизмы большого города» была открыта с 7 по 27 октября на территории центра современного искусства «Винзавод», передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что премия MUF Community Awards в нынешнем году расширила количество номинаций до 18 категорий, а лонг-лист номинантов включает 250 проектов из разных сфер столичной жизни.

Владислав Овчинский Выставки Премии
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