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Сергунина: В Москве составили предмет охраны дома-мастерской Веры Мухиной

Араз Салехов
Город
Сергунина: В Москве составили предмет охраны дома-мастерской Веры Мухиной
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Пречистенский переулок, 5А Карта всех событий

В столице утвердили предмет охраны дома-мастерской выдающегося советского скульптора Веры Мухиной, автора монумента «Рабочий и колхозница». Об этом во вторник, 21 июня, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Дом Веры Мухиной имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Эксперты изучили и описали исторический облик здания, его роль в архитектурном ансамбле района и все элементы. Теперь любые реставрационные работы будут проходить с учетом этих данных, — рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Само здание, построенное в 1947 году, расположено по адресу Пречистенский переулок, дом 5а. Так, в предмет охраны специалисты Мосгорнаследия включили конструкцию крыши и треугольное окно на ней (световой фонарь), капитальные стены, перегородки, перекрытия и деревянную парадную лестницу с балюстрадой, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В конце мая в столице началась реставрация 46 исторических надгробий, являющихся элементами некрополя Донского монастыря. На большинстве надгробий, которые будут приведены в порядок, есть трещины, коррозия, стойкие загрязнения и сколы. Уточняется, что у них утрачены декоративные элементы.

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