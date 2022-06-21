Захарова назвала поведение Литвы откровенно враждебным

Фото: МИД РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России (МИД) Мария Захарова заявила, что когда Москва называет поведение другого государства враждебным, это не оставляет место для диалога. Такое мнение она выразила во вторник, 21 июня, в ответ на решение Литвы организовать транспортную блокаду Калининграда.

— Здесь уже не до разговоров, не до каких-то нахождений формул, которые могли бы увести ситуацию в сторону и сделать вид, что проблемы не существует, — сказала представитель ведомства в эфире программы «Соловьев Live».

Литовские железные дороги с полуночи 18 июня отменили транзит товаров, которые попадают под санкции Евросоюза. Такой запрет транзита потребует срочной поставки на паромную линию Усть-Луга — Балтийск новых судов.

В материале «Вечерней Москвы» рассказали, чем Россия может ответить Литве на блокаду Калининграда. Политолог Дмитрий Журавлев отметил, что Россия может ввести новые ограничения в отношении Литвы, которые сильно повлияют на ее экономику. Политолог Наталья Елисеева в свою очередь уточнила, что российские власти могут ввести ограничения не только в отношении Литвы, но и в адрес сопредельных государств: в данном случае Литва выступает от имени Евросоюза.