Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Андрей Бочкарев оценил готовность всех станций восточного участка БКЛ метро

Араз Салехов
Город
Андрей Бочкарев оценил готовность всех станций восточного участка БКЛ метро
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, Коломенская набережная Карта всех событий

Все станции восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро находятся в высокой степени готовности. Об этом во вторник, 21 июня, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В настоящее время ведется архитектурная отделка пассажирских зон и монтаж инженерных систем на всех станциях восточного участка Большого кольца метро. Основные строительные работы, как и на всем протяжении БКЛ, планируется завершить до конца года, — отметил он.

При этом заммэра напомнил, что на этом участке протяженностью около 11 километров размещены четыре станции: «Кленовый бульвар», «Нагатинский Затон», «Печатники» и «Текстильщики».

По его словам, запуск Восточного участка даст возможность улучшить транспортное обслуживание жителей районов Нагатинский Затон, Люблино, Печатники, Текстильщики, Нижегородский и Лефортово. Это произойдет благодаря созданию новой скоростной беспересадочной связи между районами Южного, Юго-Восточного и Восточного административных округов.

В понедельник, 20 июня, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о завершающей стадии строительства восточного участка БКЛ метро. Так, глава города уточнил, что все тоннели уже проложены, рабочие монтируют пути и оборудование, проводят отделочные работы.

Строительство Москва Андрей Бочкарев
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нет дела Пушкину до наших кабачков

Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов

Создаем центры притяжения

Александр Шаргунов
Александр Шаргунов

Память о первых апостолах

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Готовы к любым капризам природы

Влад Соколовский
Влад Соколовский

Таких устриц вы больше не попробуете нигде

Юлия Дрожжина
Юлия Дрожжина

Студентов ждет трудовое лето

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

От любви до ненависти

Все мнения
О проекте