Андрей Бочкарев оценил готовность всех станций восточного участка БКЛ метро

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, Коломенская набережная Карта всех событий

Все станции восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро находятся в высокой степени готовности. Об этом во вторник, 21 июня, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В настоящее время ведется архитектурная отделка пассажирских зон и монтаж инженерных систем на всех станциях восточного участка Большого кольца метро. Основные строительные работы, как и на всем протяжении БКЛ, планируется завершить до конца года, — отметил он.

При этом заммэра напомнил, что на этом участке протяженностью около 11 километров размещены четыре станции: «Кленовый бульвар», «Нагатинский Затон», «Печатники» и «Текстильщики».

По его словам, запуск Восточного участка даст возможность улучшить транспортное обслуживание жителей районов Нагатинский Затон, Люблино, Печатники, Текстильщики, Нижегородский и Лефортово. Это произойдет благодаря созданию новой скоростной беспересадочной связи между районами Южного, Юго-Восточного и Восточного административных округов.

В понедельник, 20 июня, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о завершающей стадии строительства восточного участка БКЛ метро. Так, глава города уточнил, что все тоннели уже проложены, рабочие монтируют пути и оборудование, проводят отделочные работы.