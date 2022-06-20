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Собянин рассказал о завершающей стадии строительства восточного участка БКЛ

Антон Махов
Город
Собянин рассказал о завершающей стадии строительства восточного участка БКЛ
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Строительство восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) подходит к концу. Об этом в понедельник, 20 июня, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

— Посмотрел сегодня, как идут работы на станции «Нагатинский Затон». В шаговой доступности от нее живут больше 21 тысячи человек. После ее открытия им больше не придется тратить 20–25 минут, чтобы доехать до «Коломенской», — написал глава города в своем Telegram-канале.

Мэр отметил, что все тоннели уже проложены, рабочие монтируют пути и оборудование, проводят отделочные работы.

По словам Собянина, участок метро будет обслуживать шесть районов Москвы. Он разгрузит несколько существующих линий метро.

Восточный участок БКЛ — «Кленовый бульвар», «Нагатинский Затон», «Печатники» и «Текстильщики» — планируется открыть в 2023 году. Одновременно будет запущено движение поездов на станциях «Варшавская» и «Каширская», где сейчас идет реконструкция.

Собянин также рассказал о ходе строительства Троицкой линии столичного метро. По его словам, специалисты завершили проходку тоннелей от станции «Новаторская» до станции «Бачуринская». В общей сложности проложено более 21 километра подземных трасс.

Строительство Большая Кольцевая линия (БКЛ) Сергей Собянин
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