Мода на откровенность: названы главные тренды летнего сезона

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Самым стильным предметом гардероба этим летом стала мини-юбка. Об этом «Вечерней Москве» рассказала эксперт моды Анна Рыкова.

По ее словам, не стоит бояться выглядеть откровенно и открыто. Глубокие вырезы и короткие платья сейчас как никогда актуальны.

— Европа до сих пор полностью не открылась после пандемии. Россия тоже долго была в самоизоляции. Свитшоты, костюмчики из футера и пижамы были суперпопулярными два года. Мода циклична, и она должна была кардинально сменить вектор направления и стать яркой, парадной, праздничной. Это и произошло летом 2022 года. Удобные и уютные вещи сменили облегающие наряды. Сейчас на пике популярности большие вырезы, мини-юбки, даже микроюбки, пайетки. Яркие монохромные образы, например желтые или оранжевые, — это суперстильно, — рассказала она.

Эксперт уверена, что самая глобальная модная тенденция, которая возникла в этом сезоне, — это нескромность и яркое выражение себя.

В Москве 20 июня стартовала Неделя моды. Организаторы получили почти 900 заявок из 79 городов России. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Глава города добавил, что период пандемии нанес сильный удар по этой индустрии. По его словам, дизайнеры потеряли многие площадки для продвижения, были разрушены цепочки поставок и значительно выросли закупочные цены на ткани.

Мэр столицы отметил, что проведение Московской недели моды служит продуманной мерой поддержки российских дизайнеров. Москва предоставит площадки в лучших локациях города, что положительно скажется на работе дизайнеров.