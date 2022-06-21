Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

Более шести миллионов рублей лишилась пенсионерка после звонка «из банка». Об этом во вторник, 21 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, 76-летней жительнице столицы позвонила незнакомка и представилась сотрудником кредитного учреждения. Звонившая заявила, что с банковского счета пенсионерки некто пытается снять деньги. Чтобы обезопасить сбережения, она предложила перевести их на другой счет.

Пожилая женщина испугалась и выдала звонившей реквизиты карточки и смс-коды. Через несколько дней москвичка обнаружила, что деньги с карты пропали, и обратилась в полицию.

Вскоре выяснилось, что накопления потерпевшей были зачислены на счет, открытый 29-летним жителем Новосибирска. Мужчину задержали.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Задержанного отправили под стражу.

В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление, розыск и задержание его соучастников. Материальный ущерб от действий злоумышленников превысил шесть миллионов рублей.

Накануне, 20 июня, сообщалось, что телефонные мошенники украли более миллиона рублей у пенсионеров из Псковской области.