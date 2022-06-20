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Более миллиона рублей украли телефонные мошенники у пенсионеров из Псковской области

Елена Самойлова
Происшествия
Более миллиона рублей украли телефонные мошенники у пенсионеров из Псковской области
Фото: МВД Медиа

Полицейские в Псковской области задержали участников группы, подозреваемых в хищении денег у пожилых жителей региона. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, злоумышленники использовали рабочую схему: звонили пенсионерам и говорили, что их родственники стали виновниками смертельных ДТП. Чтобы помочь близким избежать уголовной ответственности за совершенное, они требовали деньги.

Чаще всего пожилые люди верили и передавали мошенникам различные суммы, чтобы помочь «членам семьи».

— В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали троих подозреваемых. По имеющейся информации, в их функции входили получение денег от потерпевших и дальнейший их перевод организаторам криминальной схемы. Кроме того, они занимались привлечением новых курьеров, — заявила Волк.

Она добавила, что участники группы умело скрывались и действовали только в закрытых интернет-чатах, в которые невозможно вступить без верификации личности и согласия лидеров.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Установлено, что от действий аферистов пострадали шестеро пенсионеров Псковской области. Общий материальный ущерб превысил один миллион рублей.

Двое фигурантов заключены под стражу, еще один находится под подпиской о невыезде.

Ранее эксперт рассказала о появлении нового способа интернет-мошенничества.

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