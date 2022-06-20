Эксперт рассказала о появлении нового способа интернет-мошенничества

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Теперь мошенники, используя рассылку в интернете, начали предлагать от имени Сбербанка пройти тест о рынке ценных бумаг. Это в свою очередь якобы дает возможность получить доступ к инвестиционной платформе. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщила директор фонда «За права заемщиков», руководитель платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева.

Так, специалисты «Мошеловки» зафиксировали рассылку писем, в которых доверчивым россиянам рассказывают о «гарантированном доходе». В таких сообщениях содержится набор цифр и файл в формате pdf со ссылкой на сайт.

Перейдя по ссылке, на главной странице можно увидеть логотип Сбера и рекламный ролик некоего проекта «Сбербанк Инвест». Помимо этого, пользователям Сети предлагают там же пройти тест для получения доступа к платформе. Эксперты выяснили, что вопросы теста не имеют ничего общего с проверкой знаний о рынке ценных бумаг, по сути они бессмысленны и составлены с ошибками.

После прохождения теста человеку предлагают заполнить личные данные для получения доступа к платформе. Уточняется, что злоумышленники также просят проставить «галочки» для подтверждения возраста и заключения «Клиентского соглашения», из которого следует, что веб-ресурс ни за что не несет ответственности, в том числе за материальные потери клиентов или даже за физический ущерб.

— Жертва вкладывает деньги, как она считает, в акции, а на деле просто переводит их мошенникам. Долгое время смотрит за тем, как курсы «растут» (на самом деле пользователям показывают обычные рисунки, не имеющие отношения к происходящему на бирже), и «вкладывает» еще деньги, а при попытке вывести средства не может получить ни копейки, — цитирует Лазареву РИА Новости.

Также в материале «Вечерней Москвы» рассказали, как защититься от мошенников в интернете, рассылающих фишинг-ссылки.