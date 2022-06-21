Спортивный объект предлагается построить в районе Коньково

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, метро Беляево Карта всех событий

Спортивный объект предлагается построить в столичном районе Коньково. Участок под строительство объекта будет реализован на торгах. Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская во вторник, 21 июня.

— Для спортивного объекта у этого участка расположение довольно удачное: недалеко находятся станции метро «Беляево» и «Коньково», а вокруг сформирована жилая застройка. Поэтому я считаю, что будущий ФОК будет востребован среди местных жителей, а также обеспечит их дополнительными рабочими местами, — отметила она.

Общая площадь участка составит 0,46 гектаров. Так, на данном участке будет построено здание высотой до 15 метров. В самом здании специалисты оборудуют бассейн, спортивные и тренажерные залы, инструкторские, тренерские, медицинский кабинет, буфет, административные и вспомогательные помещения.

Помимо этого, спорткомплекс с медицинским центром планируют построить в Ново-Переделкине на западе Москвы. Общая площадь участка составит около гектара. Помимо самого спорткомплекса, застройщик также обязан обеспечить комфортный подъезд к объекту и благоустроить прилегающую территорию.